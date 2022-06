Sonho de “destaque no marketing digital”

Jovem de apenas 16 anos trabalha em sua casa através de dispositivos movéis e sonha em ser destaque no Marketing Digital, Gabriel Santos, Natural de Umbaúba município Sergipano trabalha com design gráfico e propagandas para redes sociais há 2 anos. “Meu maior sonho é se destacar na área do marketing digital para ajudar várias pessoas que precisarem de ajuda pra divulgar seu trabalho.”

Gabriel tem apenas 16 anos(dezesseis anos) e tem uma deficiência rara chamada artrogripose, e mesmo com suas dificuldades ainda consegue realizar seus trabalhos “Minhas limitações jamais me impedirá de fazer meus trabalhos, eu trabalho dentro de casa pelo meu notebook, antes eu fazia as artes pelo celular e era muito dificil por que o celular travava muito. Até que um dia eu ganhei um notebook de doação de colaboradores do estado de São Paulo, faço tratamento lá, e hoje graças a Deus meus trabalhos estão evoluindo bastante. Eu nunca desistir dos meus sonhos e jamais desistirei”

O inicio do meu trabalho

Meu primeiro trabalho foi em 2020 com as divulgações, por que eu sempre tive vontade de ajudar as pessoas mais eu não conseguia e nem sabia como ajudar, ai fui vendo muitos anúncios nas redes sociais e fui pesquisando e me aprofundando mais nessa área e no começo eu não cobrava nada, só pra ajudar as pessoas a deixarem seus trabalhos reconhecidos, até que no final de 2020 meus amigos falavam “Gabriel Comece a cobrar pelo seu trabalho, você tem que valorizar o seu trabalho” ai eu comecei a cobrar 5 reais e no meio de 2021 aumentei pra 10 reais. Cobro muito barato pra ajudar as pessoas nesse momento tão dificil que estamos passando”