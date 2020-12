SP: Chuva deixa regiões de Itaquera e Vila Prudente em alerta

Por causa das fortes chuvas que atingem a capital paulista desde o início da noite desta terça-feira (29), a Defesa Civil decretou estado de alerta para enchentes nas regiões de Itaquera e Vila Prudente.

O estado de alerta é o mais alto em uma escala que vai de observação, atenção, iminência de transbordamento e alerta. O restante da capital paulista está em estado de atenção para alagamentos.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo (CGE), o Córrego da Mooca e o Rio Verde, ambos na zona leste, estão em iminência de transbordamento.

Foi registrada rajada de vento no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e há um ponto de alagamento intransitável na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, na Vila Prudente.

O Corpo de Bombeiros de São Paulo informou que, desde a meia-noite de hoje até as 18h02, já atendeu 19 chamados para quedas de árvores, um para desmoronamento e dois para enchentes.

Segundo meteorologistas do CGE, as próximas horas devem seguir com tempo instável na capital paulista.

Para esta quarta-feira (30), a previsão é de sol entre nuvens e calor. Entre a tarde e o início da noite, áreas de instabilidade devem provocar chuva em forma de pancadas com possibilidade de forte intensidade.

Há potencial para formação de alagamentos, descargas elétricas e rajadas de vento.