SP: fluxo de veículos em rodovias cai 11% durante feriado de Finados

Durante o feriado de Finados, 3.851.793 veículos circularam pelas rodovias paulistas. De acordo com a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o volume foi 11% menor do que o registrado em 2019, no feriado em que se celebra a Independência do Brasil, de 3 a 7 de setembro (4.325.475 veículos). Para o órgão, os fatores associados à redução foram as condições meteorológicas desfavoráveis e o esforço do governo estadual para desincentivar a população a realizar viagens no período.

Segundo o balanço, feito em parceria com a Secretaria Estadual de Logística e Transportes e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o maior fluxo ficou concentrado nos principais corredores de acesso ao litoral paulista e ao interior, que contemplam o Sistema Anchieta-Imigrantes, Rodovia dos Tamoios, Sistema Anhanguera-Bandeirantes, Rodovia Presidente Castello Branco, Ayrton Senna/Carvalho Pinto. Nesses locais, passaram cerca de 2,8 milhões de veículos. Apesar de o total ser bastante expressivo, é 10,23% menor do que o registrado no feriado da Independência. Pelas rodovias administradas pelo DER trafegaram 996 mil veículos, queda de 13% em relação a 2019.

As diminuições mais significativas foram verificadas em rodovias que levam à região litorânea. No Sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso às praias do litoral sul e à Baixada Santista, o volume caiu 21,9%, chegando a 495.423 veículos. Na Rodovia dos Tamoios, conexão com o litoral norte, foi registrada a passagem de 233.449 veículos nas praças de pedágio, 26% a menos do que o contabilizado em 2019.

Nas rodovias que compõem o Sistema Anhanguera-Bandeirantes, passaram 800 mil veículos, variação de 2,4%. Já na rodovia Castello Branco, que liga a capital à região oeste do estado, o total foi de 368 mil veículos, que indicam redução de 7%. Ao todo, 233.449 veículos (- 26%) trafegaram pela Rodovia dos Tamoios, ligação com o litoral norte.

Em nota, a Agência de Transporte do Estado de São Paulo, destaca, ainda, que cerca de 958.865 mil veículos transitaram pelas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Nesse caso, a redução foi de 8,9%, ante 2019.

Confira, abaixo, o fluxo registrado em outras rodovias, durante o feriado de Finados:

– Rodovia Rio-Santos (SP 055), litoral norte: redução de 18,4% (180.657 de veículos para 147.418)

– Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055), litoral sul: redução de 15,9% (310.736 veículos para 261.389)

– Mogi-Bertioga (SP 088): redução de 39% (107.581 veículos para 65.382)

– Rodovia Oswaldo Cruz (SP 125): redução de 18,8% (de 53.784 veículos para 43.679)

– Raposo Tavares (SP 270): redução de 0,9% (de 405.269 veículos para 401.572)

– Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro: redução de 11% (de 86.181 veículos para 76.583)