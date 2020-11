SP: grupo tenta assaltar banco e troca tiros com polícia em Araraquara

Agentes da Polícia Militar e Polícia Civil de São Paulo realizam buscas para localizar um grupo que roubou duas agências bancárias no centro de Araraquara, interior do estado. O assalto aconteceu na madrugada desta terça-feira (24).

No momento da fuga, a quadrilha trocou tiros com a equipe de policiais militares que atendeu ao chamado. Procurada pela Agência Brasil, a Secretaria da Segurança Pública informou que ninguém ficou ferido e que, até o momento, não há informações sobre detidos.

A pasta destacou ainda que uma caixa com explosivos foi encontrada no local. Por essa razão, o Grupo de Ações Táticas Especiais e a perícia foram acionados. As investigações estão sendo coordenadas pela Delegacia de Investigações Gerais de Araraquara, com apoio da Divisão Especializada de Investigações Criminais.

A reportagem solicitou mais detalhes do caso à Polícia Militar e aguarda retorno.