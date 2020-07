SSP apoia MP e cumpre mandados contra crime organizado em Sergipe

Foi deflagrada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, 28, em 11 estados, a segunda etapa da “Operação Flashback”. Coordenada nacionalmente pelo Grupo Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público de Alagoas, a operação conta com o engajamento dos Gaecos dos MPs de Sergipe, Pernambuco, Ceará, Bahia, Paraíba, Piauí, Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

O intuito é desarticular a nova composição da facção Primeiro Comando da Capital (PCC) que tem base no Mato Grosso do Sul, de onde saem as ordens de justiçamento para todo Brasil.

O PCC é uma facção criminosa que comanda rebeliões, assaltos, sequestros, assassinatos e narcotráfico no país, desde 1993. Com hierarquia própria, os integrantes da facção que estão fora dos presídios obedecem a ordens dos líderes, que estão no sistema prisional e financiam o crime organizado.

As ações em Sergipe ocorrem em Aracaju e mais cinco municípios. Foram expedidos, pelo Juízo da Comarca de Carira, 14 mandados de busca, apreensão e prisão. Em Sergipe, a operação envolve mais de 60 profissionais da área da Segurança Pública.

Participam da operação, a Coordenação Geral do Sistema de Inteligência de Segurança Pública em Sergipe (Cogesisp), Departamento de Narcóticos (Denarc), Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), Comando de Operações Especiais (COE), Companhia Independente de Operações Policiais em Área de Caatinga (Ciopac), Agência Central de Inteligência (ACI) e Departamento do Sistema Prisional de Sergipe (Desipe).

Nacionalmente, a operação tem apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Polícia Federal – através da Delegacia de Repressão a Entorpecentes – e Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC).

Com informações de MPSE