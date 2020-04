SSP divulga nota sobre falsa informação de fuga no presídio de Glória

Nota

A Secretaria de Justiça Trabalho e Defesa do Consumidor (Sejuc) acompanhou com estranheza uma nota que circula em grupos de redes sociais com informações sobre uma suposta fuga no Presídio Regional Senador Leite Neto, em Nossa Senhora da Glória.

A informação é totalmente falsa. O texto espalhado cita que foi feito um túnel, por onde 39 homens teriam fugido. Informa também que equipes policiais teriam sido mobilizadas e recapturado quatro presos. Diante disso, a Sejuc lamenta que tal informação, com o único objetivo de desestabilizar o sistema, tenha sido propagada.









A Sejuc lembra que há quase três anos e dois meses não há fuga no sistema prisional sergipano, com o devido reconhecimento do Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Lembra ainda que, em tempos da pandemia do novo coronavírus, tem tomado as medidas necessárias para evitar a contaminação dos internos, familiares e servidores do sistema prisional.