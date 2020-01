SSP emite nota e informa que está à procura Rodrigo Rocha, suspeito assassinato

O filho do empresário Zezé Rocha, Rodrigo Rocha é o principal suspeito de assassinar a tiros, Jorge Alexandre Souza Santana, 28 anos. O crime aconteceu na última quinta-feira da semana passada em sua residência.









Leia.

A Polícia Civil de Sergipe realiza diligências para cumprir um mandado de prisão temporária em desfavor de Rodrigo Dantas dos Santos, 41 anos, suspeito da autoria do homicídio que vitimou Jorge Alexandre Souza Santana, 28 anos. O crime ocorreu na noite da última quinta-feira, 23, dentro de uma casa pertencente a Rodrigo na cidade de Lagarto.

Nesta terça-feira, 28, a Polícia Civil cumpriu um segundo mandado de prisão temporária contra um homem que estava dentro da casa no momento do crime. Ele prestou depoimento acompanhado de um advogado e detalhou toda a dinâmica do homicídio.

O rapaz contou que estava na casa acompanhado de Rodrigo e Jorge e que ambos consumiram drogas e álcool. No depoimento, ele disse que em determinado momento ouviu disparos de arma de fogo e que ao se dirigir à cozinha viu Jorge todo ensanguentado no chão e Rodrigo entrando em seu veículo.

Desde então, Rodrigo não foi mais localizado para prestar sua versão dos fatos. A Polícia Civil considera o suspeito foragido desde a última sexta-feira, 24, momento em que a Polícia Civil, imediatamente, solicitou a prisão do suspeito. Informações sobre o paradeiro de Rodrigo Dantas pode ser encaminhada para o Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.”.