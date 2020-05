Sukita responde acusações de Cristiano: “ A pior prisão e a prisão de um inocente

O ex-prefeito de Capela Manoel Sukita, respondeu em vídeo as acusações do prefeito de Ilha das Flores, Cristiano Cavalcante. Sukita fez questão de dizer que o vídeo foi feito em respeito a um pedido de sua filha Isadora.

“ Ele (Cristiano) foi para as redes sociais, achando pouco o que fizeram com a minha vida, ainda vai para as redes sociais tentar me humilhar e ainda mais humilhar minha filha”.

Em posse de um documento em mãos, Sukita demonstrou revolta ao rebater as acusações de Cristiano, onde o mesmo havia falado em vídeo que o ex-prefeito e sua filha Isadora, eram bandidos.

Sukita mostrou um documento (contrato) da prefeitura de Capela com data de 04/09/2018, com a assinatura da prefeita Silvany. O contrato em questão é com um escritório de advocacia que anteriormente eram os mesmos advogados do ex-prefeito.

De acordo com Sukita, o prefeito de Ilha das Flores teria infiltrado um parente no escritório para fazer com que os advogados o abandonassem, fazendo com que ele fosse para a prisão. Os valores pagos com dinheiro público teriam ultrapassado R$ 630.000.

A trama para a prisão de Sukita teria envolvimento do ex-prefeito Ezequiel: “ Começado por Ezequiel, quando inventou aquela história das quatro empregadas domésticas que dizer que eu fui lá e comprei os votos, com R$ 40,00, repare que loucura”

Sukita afirma que Silvany sabia de tudo e quando o mesmo estava para se tornar deputado federal, a prefeita o traiu para beneficiar Cristiano.

O ex-prefeito também falou sobre os 420 dias que ficou preso no Presidido Senador Leite Neto, onde diz que não dormia direito por medo do que podiam fazer com ele.

“ Se vocês tiveram a capacidade, mesmo sabendo que eu era inocente de fazer um negócio desse, quem faz um negócio desse na minha cabeça e na cabeça de qualquer um, vocês são capazes de fazer qualquer coisa”, disse.

Sukita acusa Cristiano de destruído a vida dele

“Vocês me tiraram tudo, achando pouco você destruiu a minha família, me afastou das minhas filhas, tomou o meu apartamento para você morar, você tomou a minha cama bicho a cama que eu comprei com o meu dinheiro, um absurdo… o apartamento de minhas filhas”, disparou.

Por fim o ex-prefeito mandou um recado para as filhas: Se mantenham firmes, porque tudo passa, tá faltando pouco e nós vamos viver em família de novo, porque Deus está me devolvendo tudo”.