Suspeito de agredir a própria companheira é preso pela Polícia Militar em Itabaiana

Policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão (3ºBPM) efetuaram, na tarde do último sábado (21), a prisão de um homem suspeito de agredir a própria companheira, durante o policiamento preventivo na cidade de Itabaiana, região do Agreste Central sergipano.

Segundo relato policial, o indivíduo foi preso em flagrante depois de agredir a própria companheira e por ameaçar incendiar a residência da família com todos dentro. De acordo com a vítima, o crime só não foi consumado porque o seu filho mais velho o impediu.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Itabaiana, para adoção das providências cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE