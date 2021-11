Suspeito de envolvimento em roubos contra motoboys no Santos Dumont é preso em Aracaju

A Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) prendeu na manhã desta sexta-feira, 19, no bairro 18 do Forte, na capital sergipana, André dos Santos Batista, conhecido como “Do Gás” ou “Nego”. O homem é suspeito de participar de, pelo menos, três roubos a motoboys no bairro Santos Dumont, em Aracaju.

““Nego” é alvo de várias investigações desta especializada, e participava de um grupo criminoso especializado em roubos a motociclistas, principalmente a entregadores de aplicativos de entregas de lanches”, citou a delegada Aliete Melo, que coordenou a prisão.

A partir da coleta das evidências sobre suas participações nos delitos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do suspeito. O pedido foi acolhido pelo Poder Judiciário, que expediu o mandado de prisão cumprido hoje.

“Quanto aos demais integrantes da associação criminosa, as investigações estão sendo aprofundadas, no sentindo de identificá-los e localizá-los”, concluiu a delegada.

A Polícia Civil solicita à sociedade que, caso tenha informações sobre os outros envolvidos, denuncie por meio do Disque-Denúncia (181), pois o sigilo será resguardado.