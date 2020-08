A Polícia Civil prendeu na última sexta-feira (31) no município de Campo do Brito, um homem, suspeito de praticar, há cerca de dois anos de crimes de extorsão, estupro, falsa identidade e difamação contra sete crianças e adolescentes.

As informações foram confirmadas pela SSP na manhã desta terça-feira (04). Os crimes, segundo a polícia, eram praticados nas cidades de Campo do Brito, Macambira e São Domingos.

A prática é conhecida como “sextorsão”.

As investigações ocorrem há cerca de um ano.

Durante as investigações, a polícia encontrou no celular do homem, vídeos e fotos das vítimas em cenas de sexo explícita ou pornográfica e que foram compartilhados em uma rede social.

Com informações da SSP