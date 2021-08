Suspeito de sextorsão é preso em Poço Redondo

A Polícia Civil, com o apoio da Força Tática do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM), cumpriu na noite da terça-feira, 17, na cidade de Poço Redondo, o mandado de prisão preventiva contra Antônio Ramon Souza Santos. O homem é suspeito dos crimes de sextorsão, apropriação indébita e ameaça.

Durante diligências, Antônio Ramon foi localizado em posse do carro de uma vítima, que havia aberto boletim de ocorrência em função da apropriação indébita do veículo, praticada pelo preso. As equipes da Polícia Civil suspeitam que o rapaz tenha cometido o crime de sextorsão contra outras pessoas.

A PC solicita que possíveis vítimas procurem a delegacia mais próxima, para registrar boletim de ocorrência e contribuir com as apurações. O procedimento investigativo terá continuidade na cidade de Campo do Brito, onde foi feita a denúncia.