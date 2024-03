Policiais civis da Divisão de Homicídios e Entorpecentes da Delegacia Regional de Itabaiana deflagraram uma operação para prender um investigado por tentativa de homicídio, tráfico e roubos. A ação policial ocorreu nesta quarta-feira, 20.

De acordo com as informações policiais, o investigado era conhecido pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas, roubo a motocicletas e uma tentativa de homicídio ocorrido em novembro do ano passado.

O suspeito foi localizado na sua residência no bairro da Lata Velha, município de Itabaiana. Durante abordagem, ele estava em posse de um revólver calibre .38 e reagiu à abordagem policial. Houve confronto, ele foi atingido, socorrido, mas morreu.

No imóvel, foi apreendido uma arma de fogo calibre .38 municiada com seis munições, uma bolsa contendo outras seis munições do mesmo calibre, 102 pedras de crack, balança de precisão, caderno de contabilidade do tráfico e materiais utilizados para embalar.