Suspeito de tráfico e assaltos entra em confronto com a PM e PC em Propriá

Na tarde de ontem (06), policiais civis, lotados na Delegacia Regional de Propriá, e militares, do 2° Batalhão da Polícia Militar (2º BPM), deflagraram uma operação conjunta na tentativa de efetuar a prisão do suspeito identificado como Misael Anthony Pereira Barbosa. Durante a ação, o homem entrou em confronto com a polícia, no município de Propriá.

O indivíduo alvo da operação era suspeito de ser responsável por promover o tráfico de drogas na “Rua do Gás”, além de cometer assaltos na cidade propriaense. Segundo levantamentos, após o confronto que resultou na morte do suspeito Alexandre – responsável pelo tráfico na localidade – no último mês, Misael passou a ter papel de destaque no tráfico de drogas na área.

Na data de ontem (05), os policiais da PM e PC deflagraram uma operação no mesmo endereço, na tentativa de efetuar a prisão do suspeito, porém ele conseguiu fugir do cerco policial. Na sua residência foram encontradas drogas.

Depois da fuga, Misael passou a se esconder das forças policiais na casa de conhecidos, no bairro Matadouro. Após tomar ciência do paradeiro do rapaz, os policiais se dirigiram ao local onde ele estava e foram recebidos a tiros, sendo efetuado o revide. O homem foi atingido e chegou a ser socorrido, porém veio a óbito após chegar no hospital.

A operação foi coordenada pelos delegados Fábio Alan Pimentel e Ruidiney Nunes e pelo tenente-coronel Flávio Arthur.