Suspeito por homicídio ocorrido em 2018 é preso pela Polícia Civil

Na manhã desta quarta-feira, 24, a equipe da 3ª Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva de Erivaldo Conceição da Silva, de 40 anos.

O preso é investigado pela autoria do homicídio ocorrido no ano de 2018, no bairro Santa Maria, na capital sergipana. De acordo com as investigações, o crime aconteceu na madrugado do dia 14 de novembro do ano de 2018, na região do conjunto Padre Pedro. Na ocasião, um jovem conhecido como “Pires” foi vítima do homicídio citado.

A Polícia CIvil reforã que qualquer informação pode ser repassada pelo Disque Denúncia 181. A ligação é gratuita e o sigilo é absoluto.

SSP