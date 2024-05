Com menos de um mês de lançada, a música “Tem Rapariga no Meio” (https://onerpm.link/TemRapariganoMeio), do cantor Tayrone, conquistou o público em todo o Brasil! O trabalho – que conta com a produção musical de Blener Maycom e composição de Gustavo Henrique, Elvis Elan, Ricardo Vismarck, Ronael e Cristian Luz – já se encaminha rumo a 1,5 milhão de streams apenas em duas grandes plataformas!!

No YouTube, já passa dos 521 mil plays e no Spotify, onde o artista agrega 1,2 milhão de ouvintes mensais, a música já registrou nestas últimas semanas, 847 mil plays. “O sucesso dessa música é resultado de muito trabalho e dedicação.

Tenho certeza de que em breve estaremos entre as mais tocadas do Brasil todo”, diz Tayrone, que celebra o momento especial da carreira e promete novidades quentes para os próximos meses. Apostando em letras autênticas e melódicas, que combinam com o público, a canção fala mais uma vez sobre as nuances do amor e das relações modernas.

Vale lembrar que “Tem Rapariga no Meio”, além da versão em áudio, também ganhou clipe, dirigido por Will Santos, da Terra Produções. Para conferir, basta acessar https://youtu.be/WTwrtF52d2Y?si=fkJQVb47SM8q-i7D.