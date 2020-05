“Tem tudo, menos saúde”, o grito dos servidores do Hospital Regional de Glória

Se fossemos definir o que tem no Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória, definiríamos da seguinte forma: “Tem tudo, menos saúde”.

Profissionais de saúde agonizam em seus “leitos de UTI”, clamando por um socorro que provavelmente não será ouvido, pois quem poderia ajudar, passa sua quarentena em sua linda e confortável fazenda.

Ao som de NÃO SOMOS REFERÊNCIA NO HOSPITAL REGIONAL DE GLÓRIA, SOMOS DESCASO. Servidores cobraram do governo do estado melhores condições de trabalho.

Uma das reivindicações dos servidores vem seguida de denúncia, falta EPI’s adequados principalmente para quem está na linha de frente no combate ao Covid-19. Uma outra denúncia feita por parte dos servidores, vem dos funcionários que atuam na área de limpeza que muitas vezes estão trabalhando sem proteção nenhuma.

Enquanto acontecia a manifestação, mais dois funcionários recebiam a notícia de que haviam testado positivo pelo Covid-19. Com isso, o número de funcionários infectados passa para 23.

Enquanto Belivaldo planeja sua próxima ida a fazenda, falta planejamento e como consequência, funcionários ganham de brinde a contaminação. Desesperados a única ação que poderiam fazer foi feita nesta segunda-feira,18, usar do direito de se manifestar.

Se o grito desses funcionários não for ouvido em um futuro muito próximo estaremos com o hospital de portas fechadas por falta de funcionários, pois todos estarão em isolamento domiciliar por estar com Coronavírus.

Enquanto isso o silêncio das autoridades é ensurdecedor.

Maycon Fernandes/Jornalista