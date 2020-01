Tendências na venda de produtos online

O século XXI é movido pelas tendências geradas no online. Muitas pessoas conseguem fazer a sua carreira como influencers, justamente porque as marcas descobriram o potencial do aconselhamento por estas novas celebridades. Saiba quais os produtos tendência que podem levar a sua loja online ao sucesso.









O povo brasileiro não só está se tornando mais empreendedor – apostando fortemente no digital – como está, também, se tornando um forte consumidor online.

Hoje, além de as estruturas existentes permitirem que crie sua Loja Online no BRASIL Shopify com toda a facilidade, o encontro com uma tecnologia mais avançada, com um maior número de sites e com uma grande vastidão de artigos leva os brasileiros a sentir o prazer das compras virtuais.

Além do grande número de artigos existentes, a economia possível pelos preços praticados online torna-se também muito apelativa para os consumidores brasileiros.

Evidentemente, perante o crescimento no número de lojas online (23% apenas no ano 2018), surgem também dificuldades crescentes no que diz respeito à conquista de um espaço, perante as lógicas cerradas de concorrência neste setor.

Assim, saber quais são os melhores produtos para vender online e obter o sucesso pretendido torna-se essencial.

Hoje, apresentaremos alguns dos artigos que marcam a tendência de consumo internacional, para que saiba alguns dos produtos nos quais vale a pena investir.

1. Desporto

A tendência para a cultura física existe e os artigos que se ligam a esta tendência fit têm uma grande procura na Internet. Falamos, aqui, da tendência conhecida por “Athleisure”, onde se misturam conceitos como a roupa de desporto (sports ou active wear) e a roupa casual (home wear). Estes produtos de atividade e conforto ajudam a lançar qualquer loja online nos nossos dias.









2. Ambiente

A tendência ambientalista e a luta pela sustentabilidade também são tendência e, mais uma vez, os produtos que se ligam a esta, têm muita saída no mercado online. Falamos aqui de produtos “sem crueldade animal”, “não testados em animais”, de produtos veganos e de produtos com frases que demonstram o posicionamento ecológico de quem a utiliza.

3. Tecnologia

Na era do digital, a tecnologia seria sempre uma tendência e, ao apostar nos produtos tecnológicos, irá garantir que gera o interesse do público pela sua loja online. Acompanhar a evolução dos dispositivos e seguir a onda do digital pode fazer com que o seu site ganhe destaque, pela modernidade do mesmo e também pelo impacto que estes dispositivos têm no mundo atual. Alguns produtos específicos, como auriculares, headphones, celulares e notebooks são muito procurados online, já que se conseguem melhores preços ao fazer a sua compra digital.

4. Universo Geek

Ser Geek está na moda e isto significa que pode aproveitar toda a parafernália relacionada com os espaços de interesse deste tipo de pessoa. Material de filmes e videojogos, incluindo peças que tragam os mundos de Star Wars, Star Trek, Marvel ou Harry Potter podem levar mais longe a sua loja online, gerando interesse nos consumidores mais jovens e aumentando as suas vendas.