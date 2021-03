Uma tentativa de homicídio foi registrada na manhã desta terça-feira, 23, no município de Porto da Folha. De acordo com informações, “Thiago Bomba”, estava a caminho do trabalho, quando foi surpreendido por um homem, que efetuou 5 disparos em direção da vítima.

A vítima conseguiu se esconder em um posto de combustível e de lá, foi encaminhado para uma UPA e posteriormente encaminhado para Aracaju.

O Estado de saúde de Thiago é estável.