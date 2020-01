Toinho do Trator é oficialmente anunciado como pré-candidato a vice prefeito pela oposição

Na noite desta quinta-feira, 09, o pré-candidato a prefeito pela oposição, Carivaldo Souza, cumprindo com o que disse em entrevista à Rádio Capital do Agreste, anunciou o seu pré-candidato a vice prefeito.

“Como prometido está aqui nosso pré-candidato a vice prefeito, Toinho do Trator, pessoa de bem que toda Macambira conhece e que vem para somar com nosso agrupamento.” Disse Carivaldo









A reunião contou com a presença dos vereadores que fazem oposição e dos pré-candidatos a vereadores que possivelmente iram disputar as eleições de 2020.

Por sua vez Toinho agradeceu a todos pela receptividade e ao ex-prefeito Carivaldo Souza pela confiança depositada em seu nome.

“É um grande desafio que temos pela frente por isso em nome de Carivaldo agradeço a cada um que faz parte desse agrupamento pela confiança, e podem ter certeza que o que depender de mim estarei fazendo para que o povo de Macambira volte a ter vez.” Disse Toinho.

Agora com a chapa majoritária pré-definida o ex-prefeito Carivaldo Souza aguarda todos os trâmites eleitorais para que a mesma seja homologada definitivamente.

“Agora já está na hora de separar as crianças dos adultos, o que tá em jogo é o futuro do povo de Macambira, é a alegria do pobre de nossa terra, vamos unir forças para combater a mentira e essa administração desastrosa que aí está, como costumamos dizer, juntos somos mais fortes.” Finalizou Carivaldo.

