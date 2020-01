TRAGÉDIA: Jovem gloriense morre afogado em Macambira

O fato ocorreu na última terça-feira, 28, em um local conhecido como Pedra da Arara, que fica localizado no município de Macambira.

De acordo com informações, Diego Amaral, natural de Nossa Senhora da Glória, estava com amigos no local onde o fato aconteceu, quando acabou se afogando e desaparecendo nas águas. Uma equipe de bombeiros foi acionada para fazer as primeiras buscas, onde encontraram o corpo do jovem já sem vida.









Ainda segundo relatos, Diego deixou uma filha de dois meses de vida. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo.

Ainda não se tem informações sobre onde ocorrerá o velório.