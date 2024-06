Uma mulher trans foi encontrada ferida no chão, com sinais de disparo de arma de fogo, no Centro de Aracaju, neste domingo (2).

De acordo com a Polícia Militar (PM), uma equipe foi chamada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou a vítima deitada, pedindo ajuda.

Testemunhas relataram que dois homens suspeitos realizaram os disparos e fugiram em uma motocicleta vermelha.

A mulher foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). A equipe médica identificou uma marca de entrada e saída de bala, além de escoriações no rosto.

Ainda conforme informações da PM, a vítima já havia cumprido pena por homicídio.

Os dois suspeitos permanecem foragidos.

