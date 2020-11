Transportes do Rio têm esquema especial no Dia da Consciência Negra

Os meios de transporte no Rio de Janeiro vão operar neste feriado pelo dia da Consciência Negra (20), com esquemas especiais. As barcas funcionam com a grade de fins de semana e feriados. Na linha Arariboia, as travessias acontecem a cada 60 minutos desde as 5h30 e vão até as 20h30 no sentido Niterói-Rio. No sentido oposto o horário é das 6h às 21h. Na linha Paquetá, as viagens ocorrem conforme disponível no horário entre 4 e 22h da Praça XV, no centro do Rio, a Paquetá e no inverso das 5h30 às 23h30. A linha Cocotá da Ilha do Governador, na zona norte, não funcionará.

Em cumprimento ao Decreto do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que trata das medidas de combate à covid-19, a linha Charitas continua fora de operação.

Para evitar aglomeração nas estações e nas barcas, as roletas estão programadas para que o número de passagens disponibilizadas seja exatamente igual ao número de assentos da embarcação da vez. O uso de máscaras de proteção facial é obrigatório no transporte e empregados da concessionária CCR Barcas orientam os usuários dentro dos terminais e embarcações. As barcas com sistema de ar condicionado estão navegando com as portas abertas, conforme determinação da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro.

Trens

A SuperVia, concessionária responsável pelo sistema de trens no Rio, reforçou a operação para atender ao possível aumento do fluxo de usuários no sistema ferroviário durante esta sexta-feira. Durante a manhã, foram programadas três viagens extras em direção à Central do Brasil. Uma partindo de Japeri, outra de Santa Cruz e a terceira de Saracuruna. À tarde, haverá uma partida da Central do Brasil para Japeri por volta de 16h50 e uma para Santa Cruz, às 17h45.

A concessionária lembrou que nos finais de semana e feriados os trens operam em horários fixos e os clientes podem se planejar a viagem no site da empresa.

Metrô

Como ocorre em feriados, o MetrôRio funcionará das 7h às 23h, mas neste sábado (21) e domingo (22), a operação será com horários regulares de fim de semana. Amanhã das 5h à 0h e no domingo, das 7h às 23h. Nos três dias, a transferência entre as linhas 1 e 2 acontecerá na estação Estácio.

Para agilizar o acesso e evitar filas nas estações, a concessionária orientou para o uso de meios digitais, efetuando o pagamento da passagem diretamente nas catracas ou recarregando online o cartão Giro do MetrôRio.