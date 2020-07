Três bandidos reagem a abordagem policial, trocam tiros e morrem

Três indivíduos, que subtraíram mediante grave ameaça e violência um automóvel Fiat Linea, placa OUX-0029, entraram em confronto, no início da madrugada desta quinta-feira (16), no Loteamento Santa Cecília, com policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha.

Na ação, foram apreendidos armas de fogo utilizadas no assalto, e os assaltantes foram levados para o Hospital de Urgência de Sergipe, onde receberam todos os cuidados médicos, mas não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito.

Os policiais do BPRp foram informados, por meio de uma denúncia, que um carro, Fiat Linea, placa OUX-0029, que havia sido tomado de assalto, por três indivíduos, no bairro Bugio, estaria se deslocando pela região do Loteamento Santa Cecília, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Diante da informação recebida, os radiopatrulheiros deslocaram-se até a localidade, onde, através dos dados que foram passados por meio da denúncia, localizaram o veículo sendo ocupado por três suspeitos, que ao notarem a presença policial empreenderam fuga e, próximo a uma área de mata, desembarcaram do carro e começaram a disparar contra os policiais, que revidaram a injusta agressão e alvejaram os agressores.

Os suspeitos, logo em seguida, foram conduzidos ao Hospital de Urgência de Sergipe, onde receberam os primeiros socorros, mas não resistiram aos ferimentos.

Foram apreendidas as armas de fogo utilizadas na ação delituosa e o carro roubado foi conduzido a Central de Flagrantes, onde a vítima se encontrava e relatou que era motorista de aplicativo e foi roubado enquanto fazia uma corrida.

Com informações e foto SD Oliveira Filho/Faxaju