Três bandidos roubam veículo do prefeito de Pirambu e trocam tiros com a polícia

O prefeito do município de Pirambu, Helinho Martins, teve o veículo roubado na manhã desta quinta-feira (16) enquanto realizava visitas no Povoado Patioba.

As informações são de que três homens armados em um Siena de cor branca renderam o prefeito e levaram o seu carro, fugindo em direção a Maruim.









A polícia foi acionada e na perseguição houve troca de tiros no município de Maruim, onde os suspeitos abandonaram o veículo. Eles continuaram em fuga e no Povoado Pedra Branca, em Laranjeiras, houve mais uma troca de tiros, onde abandonaram o carro do prefeito e fugiram.

Participaram da operação para capturar os assaltantes, o GTA, GETAM, policiais do GATI e agentes da PRF.

Quem tiver alguma informação que ajude na localização deve ligar para o número 181. O sigilo é garantido.

Com informações e foto do radialista Sandoval Noticias