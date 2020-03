No último final de semana três crianças foram internadas no Hospital de Urgências de Sergipe (HUSE), com dificuldades de respirar e apresentando sintomas de gripe.

As crianças estão sendo monitoradas, pois, a possibilidade do COVID-19 não está descartada. Exames foram realizados para detectar síndrome gripal. Caso não haja síndrome as crianças farão teste para detectar se existe coronavírus ou não.