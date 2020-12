Tuca Maia Anuncia Expansão da Marca em 3 novas vertentes

Você está pensando em investir em imóveis? Antes de dar início a esse projeto, a dica é conhecer as diferenças de atuação entre uma corretora, uma imobiliária e uma incorporadora para saber qual perfil de empresa pode ajudar você com mais assertividade. Os especialistas apontam que esse é um excelente momento para investir no setor de imóveis, então não deixe de ler mais a respeito.

Corretora, imobiliária e incorporadora: o que cada uma faz?

Você sabe o que faz uma imobiliária ou o que faz uma incorporadora e uma corretora? Se não tem muito clara a diferenciação da atuação de cada uma dessas companhias continue a ler e confira os tópicos que listamos a seguir.

Tuca Maia : O que faz a Mega corretora

O papel da corretora é disponibilizar para seus clientes todas as informações a respeito dos imóveis que sejam do seu interesse. Marcelo Pereira O profissional que atua como corretor de imóveis deve verificar a validade dos documentos da propriedade e também do vendedor para repassar ao potencial comprador.

Os corretores de imóveis agendam e acompanham as visitas dos clientes interessados em alguns imóveis que atendam as suas exigências. Esse profissional informa ao interessado na compra se existem pendências referentes ao imóvel que está sendo vendido. Também é do escopo das atividades do corretor conduzir as negociações entre as partes, chegando a condições que sejam boas para ambas. Os profissionais que atuam em corretoras devem estar atualizados quanto à legislação imobiliária.Mega Corretora

Tuca Maia : O que faz a Mega imobiliária

A função principal de uma companhia imobiliária é a de intermediar vendas e locações de imóveis. Basicamente, significa que a empresa funciona como uma mediadora entre o comprador ou inquilino e o dono do imóvel. De maneira geral, imobiliárias não costumam estar envolvidas na construção de imóveis. Tuca Maia Essas empresas ajudam os interessados a encontrar o imóvel ideal para atender as suas demandas.

Dentre as funções que uma imobiliária pode realizar, estão o cadastramento de imóveis para venda ou locação; prestação de consultoria, referente a comprador ou locador; realização de mediação de contratos e avaliação de imóvel para sua precificação. Imobiliárias são intermediárias que ajudam no processo de busca de um imóvel ideal e também na organização dos documentos.Mega Realizações Imobiliárias

Tuca Maia: O que faz a Mega incorporadora

A Mega Incorporadora incorporadora atua como articuladoras de empreendimentos, elas identificam as principais tendências de mercado e realizam estudos de viabilidade para a construção. É comum que seja feita alguma confusão entre o seu papel e o das construtoras. Na verdade, incorporadoras e construtoras trabalham em parceria cabendo à última realizar a contratação da mão de obra bem como fazer a gestão da construção. Em paralelo, a incorporadora compra o terreno, verifica as condições técnicas para a realização do projeto e a forma que o projeto tomará.

Como as incorporadoras precisam oferecer um serviço bastante completo para os seus clientes, diversas parcerias são estabelecidas com outras organizações, como construtoras, empresas de arquitetura e engenharia, instituições financeiras para realização de financiamentos, consultorias técnicas, companhias de avaliação imobiliária, entre outras. Em resumo, as incorporadoras têm foco empreendedor determinando quais são as melhores oportunidades e tendências do setor imobiliário.