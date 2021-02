Tudo o que você precisa saber antes de comprar passagem de avião para um destino internacional

Realizar uma viagem pode ser para um evento corporativo, férias com a família ou para uma aventura solo. Independente do motivo, para viagens internacionais é preciso prestar atenção no preço de passagem de avião. FIque ligado nas nossas dicas e veja algumas formas de economizar de forma rápida e segura com promoção de passagem aérea.

Como funciona a cobrança pelas passagens aéreas?

Ao contrário de algumas aquisições que fazemos, as passagens aéreas não contam com preços fixos, e isso deixa muitas pessoas de cabelo em pé. Afinal, você estava programado financeiramente para um valor e de um dia para o outro o preço pode mudar.

Além das passagens aéreas promocionais, os valores diferenciados das passagens de avião seguem uma espécie de logística particular. Para não decolarem com poltronas vazias uma mesma aeronave pode vender certa porcentagem com passagem barata, intermediária e outras extremamente caras.

A prática “Yield management” — ou seja “Gestão de Rendimento” é legalizado e é aplicado desde meados dos anos 80 para serviços relacionados com o turismo, como por exemplo, hotéis e hospedagem.

Como comprar passagem barata?

Comprar uma passagem aérea é quase como encontrar um bilhete premiado, não é mesmo? Por isso, adote algumas atitudes essenciais para garantir economia.

Os dias das semanas para viagem contam muito, além também dos horários. A procura pelos fins de semanas, final da tarde e hora do almoço são os mais concorridos, então, fuja dessa concorrência e garanta passagens imperdíveis.

A dica é antiga, mas ainda é a melhor forma de garantir um bom preço das passagens aéreas. Compre com antecedência! Um estudo realizado por especialistas analisou 14 bilhões de preços de voos das 100 rotas mais populares dos sites de venda de passagem de avião e concluiu que a primeira das regras é comprar com antecedência.

Com uma média de 60 dias de antecedência é possível encontrar passagens aéreas baratas com até 30% de desconto para destinos nacionais e também internacionais. Visite diversos sites, como 123 milhas.

Se não for um problema, compre passagens aéreas com conexões ao invés de voo direto, afinal, sai muito mais barato comprar as passagens separadas. Fique atento somente com os possíveis atrasos, deixe pelo menos um intervalo de 3 horas para os voos internacionais de um aeroporto para outro.

Aplique nossas dicas para garantir passagens aéreas promocionais e boa viagem!