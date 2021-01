TV Brasil exibe show com finalistas do Festival de Música Nacional FM

Música brasileira, talentos de instrumentos e voz, e, claro, a emoção de um dos festivais mais tradicionais do país. Esse conjunto estará no ar nesta sexta (dia 1º) em programação especial da TV Brasil. O show com as apresentações dos 12 finalistas do Festival de Música da Nacional FM começa às 22h30 e tem duração de uma hora e meia. O anúncio dos vencedores ocorreu, primeiramente, pela Rádio Nacional FM, no último dia 4 de dezembro.

O festival, na 12ª edição, celebrou a originalidade e a cultura nacional em alto e bom som. O programa, apresentado por Karina Cardoso e Mario Sartorello, traz os trabalhos selecionados para a grande noite de premiação com as músicas autorais finalistas. O evento foi gravado no Teatro da Caixa Cultural, em Brasília, e promovido pela Rádio Nacional FM (frequência 96,1 MHz), que pertence à Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

A premiação consagrou artistas nas categorias de Música Mais Votada na Internet, Melhor Letra, Melhor Arranjo, Melhor Intérprete Instrumental, Melhor Intérprete Vocal, Melhor Música Instrumental e Melhor Música com Letra.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, a edição de 2020 não teve a realização do show da final com a presença de público, como tradicionalmente ocorre. As apresentações dos 12 finalistas foram gravadas para a produção desse programa especial que será exibido na TV Brasil nesta sexta.

A edição deste ano, totalmente on-line, teve recorde de inscrições com 319 músicas. Em relação ao ano passado, quando festival contou com 229 trabalhos, houve um aumento de quase 30% no número de inscritos

Tradição

A primeira edição do Festival Música da Nacional FM foi realizada em 2009 e, desde então, o evento movimenta a cultura do Distrito Federal e os trabalhos de artistas como compositores, cantores, músicos, arranjadores, além dos estúdios de gravação.

Entre os vencedores, o jovem músico Mikael Pederiva, por exemplo, foi vencedor da categoria Música Mais Votada Pela Internet, com a canção João Ninguém. E fez sucesso: teve 49% dos votos. Assista a performance abaixo:

Confira os vencedores:

Melhor Música com Letra

Dia de Feira – Kirá e a Ribanceira

Melhor Música Instrumental

A Engrenagem – Era Pra Ser Relax

Melhor Intérprete Vocal

Foice – Júlia Carvalho

Melhor Intérprete Instrumental

Me Deixa – Ian Coury Trio

Melhor Letra

A Onda Que Leva e Traz – Natália Pires

Melhor Arranjo

Aqui Também Tem – Daniel Rodrigues e Breno Alves

Música Mais Votada pela Internet

João Ninguém – Mikael Pederiva