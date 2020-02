O acidente ocorreu na tarde da última sexta-feira,14, nas imediações do Povoado Macaquinho, município de Umbaúba.

De acordo com informações, o motorista perdeu o controle do veiculo e acabou colidindo com um poste. No momento do acidente, duas pessoas estavam no veículo, sendo que o condutor ficou levemente ferido, já o passageiro faleceu ainda no local.

Uma equipe da SAMU foi acionada para atender a ocorrência.