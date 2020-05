Umbaúba confirma 5° óbito por coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde, vem informar a população o Boletim atualizado da evolução do Coronavírus em nossa cidade.

Confira os dados desta sexta-feira 29 de maio.

Houve a confirmação de mais 4 novos casos de COVID-19 em Umbaúba. Todos, com quadro de saúde estável. Com notificação para o isolamento domiciliar e em acompanhamento pelas equipes de saúde da família: uma pessoa do sexo feminino de 48anos e três pessoas do sexo masculino, 26, 27 e 32 anos.

Além desses a Vigilância Epidemiológica foi notificada de um óbito por COVID-19 de uma pessoa do sexo masculino, 38 anos, que estava internado no Hospital Reginal Dr. Jessé Fontes. Totalizando 5 óbitos no município de Umbaúba.

Secretaria Municipal de Saúde