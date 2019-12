UMBAÚBA: Filha mata a própria mãe com golpes de faca

Um crime bárbaro ocorrido neste domingo (16) chocou os moradores do município de Ummaúba.

As primeiras informações são de que uma jovem teria matado a própria mãe com golpes de faca. O crime foi registrado em uma rua conhecida como “Rua do Cigano” e a motivação do crime ainda não foi revelado.

Populares contam que uma ambulância foi acionada para prestar socorro, mas devido a gravidade dos ferimentos ela não resistiu e morreu.









A filha, acusada de desferir os golpes foi presa em flagrante pela policia militar e encaminhada para a delegacia onde ficará à disposição da justiça.

Com informações do radialista Sandoval Noticias