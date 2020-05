Umbaúba registra 32 casos de Coronavírus e 32 casos suspeitos

Secretaria Municipal de Saúde vem informar a população o Boletim atualizado da evolução do Coronavírus em nossa cidade, são 31 casos confirmados da Covid-19 em Umbaúba.

Houve a confirmação de mais 4 novos casos de COVID-19 em Umbaúba. Todos com quadro de saúde estável. Com notificação para o isolamento domiciliar e em acompanhamento pelas equipes de saúde da família: duas pessoas do sexo masculino, 29 e 37 anos e duas pessoas do sexo feminino, 26 e 70 anos.

Secretaria de Saúde

Prefeitura de Umbaúba

Secom