Umbaúba registra mais 11 casos de Coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde vem informar a população o Boletim atualizado da evolução do Coronavírus em nossa cidade.

Confira os dados desta terça-feira 09 de junho.

Houve a confirmação de mais 11 novos casos de COVID-19 em Umbaúba: cinco pessoas do sexo feminino de: 12, 21, 44, 54 e 56 anos e seis pessoas do sexo masculino: 13, 35, 39, 47, 55 e 81 anos.

Além desses, mais um paciente recebeu alta médica do COVID-19, restando neste dia, 35 pessoas positivas para o COVID- 19 no município de Umbaúba.

Secretaria Municipal de Saúde