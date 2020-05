A Secretaria Municipal de Saúde de Umbaúba confirmou nesta segunda-feira, 04, mais um balanço do novo coronavírus no município. De acordo com informações passadas, o município registrou seu primeiro óbito.

Panorama no município:

CASOS CONFIRMADOS: 07

CASOS SUSPEITOS: 07

CASOS DESCARTADOS: 16

CASOS MONITORADOS:80

ÓBITO: 01