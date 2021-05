Uma aeronave de pequeno avião caiu nesta quinta-feira (6) em uma área de manguezal do Bairro Atalaia, zona sul de Aracaju. Segundo informações preliminares do corpo de bombeiros, apenas o piloto foi encontrado no local. O Grupo de Aviação Tática (GTA) sobrevoa a área. Outros veículos da polícia civil e militar também participaram da busca.

