O homicídio ocorreu na manhã desta quinta-feira,06, no bairro Olaria em Aracaju. De acordo com informações, um homem foi assassinado com um tiro na região da cabeça.

Ainda de acordo com relatos, a vitima era conhecida como Johny “O chefinho” e era bastante conhecida na região onde ocorreu o fato.

Uma equipe da Samu foi acionada para atender a ocorrência, mas chegando no local a vitima já havia morrido. O Instituto Médico Legal foi acionado para recolher o corpo.