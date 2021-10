URGENTE: CPI da pandemia será instaurada em Sergipe

- Advertisement -

Após meses de espera e expectativa, a 8º assinatura foi obtida na manhã desta quinta-feira, 14. Eram necessárias 08 assinaturas dos deputados estaduais.

A CPI foi protocolada na Secretaria Geral da Mesa da ALESE. As assinaturas que constam no requerimento são deles:

Georgeo Passos, Kitty Lima, Dr. Samuel Carvalho, Iran Barbosa, Zezinho Guimarães, Rodrigo Valadares, João Marcelo e Gilmar Carvalho.

Os deputados visam a transparecia com a qual o governo tratou o dinheiro enviado pelo Governo Federal ao estado de Sergipe, para combater a pandemia causada pelo coronavírus, além do dinheiro investido através do Consocio Nordeste para a compra de respiradores que nunca chegaram ao estado.

URGENTE! CPI da COVID em Sergipe! Conseguimos a última assinatura que faltava para instalação da CPI que vai investigar o uso da verba destinada para combater a pandemia no estado. Agora é trabalhar para que os resultados mostrem a verdade! — Kitty Lima | #TodaVidaImporta (@depkittylima) October 14, 2021

