URGENTE: Em dia de fúria, vereador promove “quebra pau” na Câmara de Poço Redondo

Cenas lamentáveis foram registradas durante a sessão na Câmara de Vereadores de Poço Redondo na tarde desta segunda-feira,23.

Tudo corria dentro da “normalidade”, quando a proposta para aprovação do orçamento estava sendo discutida, quando o vereador Cidinho de Bento começou a falar contra o esposo da presidente da casa, Maria José de Andrade, o ex-vereador Góes. Foi aí que um dos vereadores pediu para que o colega comentasse o assunto da pauta (orçamento).

Inconformado, o vereador JOSÉ EDSON PEREIRA DA SILVA (Cidinho de Bento), começou a quebrar literalmente a câmara. De acordo com informações antes do quebra-quebra o vereador que teria pedido para que voltasse a discussão do orçamento e Cidinho não teria gostado e tentou com palavras intimidar o colega que teria dito: “venha pra cima”.

Durante o momento de fúria do vereador, uma porta de vidro foi quebrada, além dos moveis que foram lançados ao chão.

O vereador poderá perder o mandato por quebra de decoro.