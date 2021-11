Na tarde desta terça-feira, 16, mãe e filha foram assassinadas na porta de casa no loteamento São Braz, Nossa Senhora Do Socorro, em Nossa Senhora do Socorro.

O prenome das vítimas é Roberta (a filha) e Severina (a mãe). Ainda não há informações sobre a motivação do crime e o paradeiro do suspeito.

No momento, a polícia está no local.

Informações A8