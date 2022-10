URGENTE: Ministro Barroso nega pedido de liminar de Valmir de Francisquinho

Às vésperas das eleições, o recurso que a assessoria jurídica de Valmir tinha pedido liminar no STF, foi negado no dia de hoje.

A consulta é pública e todos podem consultar a decisão do ministro Barroso

Por todo o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada. Trecho na decisão no STF