URGENTE: Polícia prende acusado de matar ex-namorada no Parque dos Faróis

A quarta Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu por volta das 13h desta quarta-feira (8), Samuel dos Santos, 36 anos. Ele é suspeito de ter matado a ex-companheira, Sabrina Silva Lima Gonçalves, 38 anos, na tarde da última segunda-feira (6), em uma academia no Parque dos Faróis.

No relato de quase uma hora, concedido no interior do DHPP, ele confessou que se preparou para matar a ex-namorada, devido ao término da relação. Acompanhado por seu advogado, Samuel disse que comprou uma arma há quase seis meses, um revólver calibre 38 utilizado no crime.









O mandado de prisão foi pedido ainda na tarde da terça-feira ao Poder Judiciário. A prisão preventiva foi autorizada e, logo depois, o suspeito pelo crime de feminicídio prestou esclarecimentos detalhados no DHPP.

Após o crime, Samuel se deslocou para a casa da irmã, onde passou a noite. Nas primeiras horas da manhã do dia seguinte, foi para Malhador, no agreste do estado, onde foi localizado por investigadores da quarta Divisão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.

Fonte: SSP/SE