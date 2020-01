URGENTE: Polícia prende suspeito de atear fogo e matar morador de rua na Zona Leste de SP

Os investigadores conseguiram identificar o suspeito com o auxílio de novas imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas.

Carlos Roberto Vieira da Silva, de 39 anos, teve 70% do corpo queimado pelas chamas. Ele chegou a ser internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Municipal do Tatuapé, mas morreu na manhã desta segunda-feira (6).

O delegado responsável considerou que ele assumiu o risco de matar a vítima e, por isso, pediu a prisão pelo crime de homicídio doloso. O caso é investigado pelo 18º DP, do Alto da Mooca, na Zona Leste.

Enterro