URGENTE: Prefeito de Itabaiana é internado às pressas

O prefeito do município de Itabaiana, Adailton Souza, deu entrada nesta quarta-feira, 28, no hospital Primavera em Aracaju.

De acordo com informações, o prefeito teria passado mal durante a madrugada e foi encaminhado para a unidade hospitalar. Ainda segundo relatos, o prefeito estava cumprindo isolamento domiciliar após apresentar sintomas da covid-19.

O teste para covid foi feito no último final de semana e foi confirmada a presença do vírus no corpo do prefeito.

Ainda não se sabe sobre o real estado de saúde do prefeito.