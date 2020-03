URGENTE: Sergipe já contabiliza 15 casos de Coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe confirmou durante uma entrevista nesta manhã de terça-feira, 24, que o número de casos confirmados subiu para 15 no estado. Até o momento, são 66 descartados e nove estão como suspeitos, em investigação

Os cinco novos casos confirmados são todos de Aracaju: Três mulheres, com idades de 20, 53 e 61, e dois homens, com 20 e 78 anos. Dois estão hospitalizados por terem dado entrada com quadro de respiração aguda grave.









Suspeitos: 09

Descartados: 66

Confirmados: 15