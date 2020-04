URGENTE: Sergipe já contabiliza 22 casos de Coronavírus

A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe confirmou mais dois casos do novo coronavírus (Covid-19) no estado.

Os dois novos casos confirmados são todos de Aracaju: Dois homens que residem em Aracaju, um de 51 anos e o outro com 60. Os dois pacientes estão no hospital.

Ainda de acordo com a Secretaria 308 casos foram descartados e seis receberam alta.

PS. Pedimos desculpas aos nossos internautas em relação a demora na atualização de Sergipe, estamos com dificuldades quando o assunto é comunicação com o governo do estado.

Te todo o Brasil, Sergipe é o pior nesse quesito.