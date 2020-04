A Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe divulgou o boletim epidemiológico do coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira, 28, através do Ministério da Saúde.

De acordo com o boletim divulgado, o número de casos confirmados no estado subiu para 280, 06 a mais em relação ao que o governador Belivaldo Chagas havia previsto durante live no final da manhã.









O número de incidência chega a 122 e 11 óbitos já foram constatados até o momento.

Um boletim detalhado será divulgado a qualquer momento.