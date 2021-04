VACINAÇÃO: Brasil supera alguns países de 1° mundo

A nossa mania de como brasileiros nos considerar piores que os outros, faz com que muitos deixem de admirar nossas riquezas, belezas, educação, saúde e etc. Nem tudo é ruim, apesar da corrupção e da “inocência” do brasileiro na hora de votar.

Um exemplo disso é a vacina contra a covid-19.

O Brasil tem em torno de 220 milhões de habitantes e já vacinou mais de 40 milhões de doses, superando países que são considerados de 1° mundo como: França, Alemanha e Itália, que somadas as populações, não atingiria a nossa.

Por proporção em 100 dias:

Brasil: 40 milhões

França, Alemanha e Itália: 40 milhões

Nem tudo é ruim aqui, vamos vencer.