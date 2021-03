Vacinação contra Covid-19 iniciada em Aracaju para idosos de 85 a 89 anos

A vacinação da Covid-19 vai começar nesta terça-feira (2) para idosos de 85 a 89 anos, e vai até sexta-feira (5), das 8h às 17h em Augusto em Aracaju Parque do Franco (semeadura) e vacinação quartos de 40 unidades básicas de saúde da capital [check list com quadro anexo].

De 8 a 12 de março, a vacinação contra a Covid-19 contemplará idosos com idade entre 83 e 84 anos. Já na semana de 15 a 19, os idosos com idade entre 80 e 82 anos serão imunizados.

De acordo com a prefeitura, para ser vacinado no posto volante no parque, é necessário cadastramento no site da prefeitura. O usuário deve preencher o formulário com os dados pessoais, com endereço, nome completo, CPF, responsável pelo idoso e anexar o comprovante de endereço. É necessário que o idoso leve o código emitido após validação de dados do Portal, impresso ou no celular, acompanhado de um documento com foto e CPF.

O trânsito nas imediações do parque está sendo monitorado pela Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT). O estacionamento localizado na parte exterior será utilizado para a triagem das pessoas e está proibido estacionar. O fluxo de veículos será bloqueado em uma das faixas da avenida Jornalista Santos Santana (sentido Beira Mar), no trecho entre a saída do bolsão de estacionamento e a entrada do parque, para facilitar a saída dos condutores da triagem e o acesso ao parque.