Valmir de Francisquinho ganha força com emissora dos Teles de Mendonça.

Já virou clichê dizer que alguns políticos estão usando as eleições de 2020 como plataforma para 2022, prova disso está na cidade de Itabaiana, onde o prefeito reeleito, Valmir de Francisquinho, tenta eleger seu sucessor mas sem tirar o olho das eleições estaduais.

Diariamente Valmir tem se articulado e tentado fortalecer seu agrupamento a nível estadual, pois um possível êxito agora é a garantia do êxito no futuro – por isso todos os atributos tem sido usados até mesmo quando se trata da emissora à qual o mesmo já foi diretor e conhece como ninguém.

Os bastidores políticos da cidade serrana e todo estado tem visto diariamente a rádio Capital do Agreste, de propriedade dos Teles de Mendonça, fortalecendo o alto escalão de Valmir, nas cidades de Campo do Brito, São Domingos, Areia Branca, etc – cidades que a Deputada Maria Mendonça obteve votos e pelo visto não estão sendo reconhecidos.

A atuação do prefeito Valmir em cidades circunvizinhas não é nenhum segredo, muito pelo contrário, o gestor da cidade serrana busca a todo momento deixar clara sua posição de liderança na região agreste.

Com isso fica a pergunta: Estaria a emissora dos Teles de Mendonça trabalhando contra seus proprietários, e fortalecendo seu arque rival, ou tal atitude seria o sinal de uma possível reaproximação em 2022 ?